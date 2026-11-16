वृंदावन: बांके बिहारी के दर्शन को इस कदर उमड़ी भीड़, रास्ते हो गए जाम; सुरक्षाकर्मियों के छूटे पसीने

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होल्डिंग एरिया में रोक-रोककर भेजे गए श्रद्धालु

श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या और मंदिर परिसर में अव्यवस्था से बचने के लिए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों पर जगह-जगह बनाए गए होल्डिंग एरिया में तैनात पुलिसकर्मियों ने सुरक्षाकर्मियों व मंदिर के सदस्यों की मदद से भीड़ को नियंत्रित किया। व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं को जत्थों में रोक-रोककर मंदिर की ओर आगे बढ़ाया गया, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रही।

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दिवाली के बाद से ही धर्मनगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को भी ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में अपने आराध्य के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ के दबाव को देखते हुए श्रद्धालुओं को निर्धारित रेलिंग से होकर मंदिर तक पहुंचाया गया, जहां भक्तों ने ठाकुरजी के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया।