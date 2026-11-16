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पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति को रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल जाकर वहां साधु-संतों से भेंट करनी थी। हालांकि, रामकृष्ण मिशन मठ एवं मिशन के उपाध्यक्ष स्वामी भजनानंद महाराज के निधन के कारण उनका यह कार्यक्रम ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया।जानकारी के अनुसार, स्वामी भजनानंद महाराज पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें बेलूर मठ से उपचार के लिए वृंदावन स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। इस दुखद समाचार से संत समाज और श्रद्धालुओं में शोक की लहर है।पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर स्थानीय पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। रूकमणि विहार स्थित जिस होटल में पूर्व राष्ट्रपति व उनका परिवार ठहरा है, सुरक्षा की दृष्टि से उस मार्ग पर आम वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।