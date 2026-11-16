यूपी: मिशन-2027 के लिए भाजपा का महामंथन, परखम पहुंचे सीएम योगी; मथुरा से साधेगा प्रदेश का सियासी गणित

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इस चिंतन बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करना है। इसके साथ ही, संगठन की कमजोरियों, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बूथ प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गहन समीक्षा की जाएगी। पार्टी का लक्ष्य चुनाव से पहले प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में संगठन को और मजबूत करना है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, पन्ना प्रमुखों की भूमिका और शक्ति केंद्रों के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी।इस बार भाजपा ने उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारियों में दूसरे राज्यों के अनुभवी संगठन नेताओं को भी जिम्मेदारी देने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र के संगठन पदाधिकारियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। ये नेता अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभव के आधार पर संगठन की स्थिति और चुनावी तैयारियों का आकलन प्रस्तुत करेंगे।भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस चिंतन बैठक में शामिल होंगे। उनके साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। दो दिवसीय बैठक में संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने, कार्यकर्ताओं की भूमिका को स्पष्ट करने और मिशन-2027 की रणनीति को अंतिम रूप देने पर विशेष जोर रहेगा।