यूपी: मिशन-2027 के लिए भाजपा का महामंथन, परखम पहुंचे सीएम योगी; मथुरा से साधेगा प्रदेश का सियासी गणित
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 02:53 PM IST
सार
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ भाजपा की दो दिवसीय चिंतन बैठक मथुरा में शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परखम पहुंच चुके हैं।
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विस्तार
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ मथुरा के परखम स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र में दो दिवसीय चिंतन बैठक शुरू की है। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हेलिकॉप्टर से पहुंचकर भाग लिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता भी इस महामंथन का हिस्सा हैं।
संगठन की कमजोरियों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर होगी चर्चा
इस चिंतन बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करना है। इसके साथ ही, संगठन की कमजोरियों, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बूथ प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गहन समीक्षा की जाएगी। पार्टी का लक्ष्य चुनाव से पहले प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में संगठन को और मजबूत करना है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, पन्ना प्रमुखों की भूमिका और शक्ति केंद्रों के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी।
अन्य राज्यों के अनुभवी नेताओं का सहयोग
इस बार भाजपा ने उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारियों में दूसरे राज्यों के अनुभवी संगठन नेताओं को भी जिम्मेदारी देने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र के संगठन पदाधिकारियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। ये नेता अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभव के आधार पर संगठन की स्थिति और चुनावी तैयारियों का आकलन प्रस्तुत करेंगे।
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राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आगमन
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस चिंतन बैठक में शामिल होंगे। उनके साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। दो दिवसीय बैठक में संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने, कार्यकर्ताओं की भूमिका को स्पष्ट करने और मिशन-2027 की रणनीति को अंतिम रूप देने पर विशेष जोर रहेगा।
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संगठन की कमजोरियों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर होगी चर्चा
इस चिंतन बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करना है। इसके साथ ही, संगठन की कमजोरियों, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बूथ प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गहन समीक्षा की जाएगी। पार्टी का लक्ष्य चुनाव से पहले प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में संगठन को और मजबूत करना है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, पन्ना प्रमुखों की भूमिका और शक्ति केंद्रों के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी।
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अन्य राज्यों के अनुभवी नेताओं का सहयोग
इस बार भाजपा ने उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारियों में दूसरे राज्यों के अनुभवी संगठन नेताओं को भी जिम्मेदारी देने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र के संगठन पदाधिकारियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। ये नेता अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभव के आधार पर संगठन की स्थिति और चुनावी तैयारियों का आकलन प्रस्तुत करेंगे।
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राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आगमन
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस चिंतन बैठक में शामिल होंगे। उनके साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। दो दिवसीय बैठक में संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने, कार्यकर्ताओं की भूमिका को स्पष्ट करने और मिशन-2027 की रणनीति को अंतिम रूप देने पर विशेष जोर रहेगा।