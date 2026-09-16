{"_id":"6aaa96faf9c26fd0490d1e9b","slug":"video-azad-samaj-party-submitted-memorandum-to-dm-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: गोंडा-अयोध्या की घटनाओं की निष्पक्ष जांच, जिलाधिकारी को साैंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के जिला अध्यक्ष संवरतन सेठी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बुधवार को चार सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें गोंडा और अयोध्या में हुई घटनाओं, पंचायत सहायकों की समस्याओं, 68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण और मुस्लिम धर्मस्थलों से जुड़े मामलों के समाधान की मांग की गई। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रूप सिंह उर्फ आरके फाइटर ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की बढ़ती आवाज पसंद नहीं है। भीम आर्मी अब रुकने वाली नहीं है। मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह कर्दम, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा नीरज कुमार, जिला प्रभारी मनोज कुमार, बाबूलाल जाटव, चौधरी, देवी सिंह, दीपक चौधरी, शानू कुरैशी आदि माैजूद रहे।

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