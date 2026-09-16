यूपी: मथुरा में समाजवादी पार्टी की सभी कार्यकारिणी और इकाइयां भंग, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जारी किया पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 16 Sep 2026 08:19 PM IST
सार
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मथुरा जिले की सभी कार्यकारिणी और इकाइयों को भंग कर दिया है। माना जा रहा है जिले के एक सपा नेता के बैंककर्मी को आपत्तिजनक मैसेज का मामला सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
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विस्तार
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मथुरा जिले की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। माना जा रहा है सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश महासचिव राजन रिजवी के महिला बैंककर्मी को आपत्तिजनक मैसेज भेजने और पीछा करने के मामले में यह निर्णय लिया गया है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष के निजी सचिव ने पत्र जारी कर जिलाध्यक्ष सहित जिला कार्यकारिणी, महानगर अध्यक्ष सहित महानगर कार्यकारिणी, फ्रंटल संगठनों के समस्त जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सहित मथुरा की समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, सदस्यों और फ्रंटल इकाइयों को भंग कर दिया है।
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राष्ट्रीय अध्यक्ष के निजी सचिव ने पत्र जारी कर जिलाध्यक्ष सहित जिला कार्यकारिणी, महानगर अध्यक्ष सहित महानगर कार्यकारिणी, फ्रंटल संगठनों के समस्त जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सहित मथुरा की समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, सदस्यों और फ्रंटल इकाइयों को भंग कर दिया है।
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