VIDEO: रक्षाबंधन पर ट्रेनें रहीं फुल, सीट के लिए परेशान रहीं बहनें

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रक्षाबंधन के त्योहार के लिए बहनें अपने भाई के पास जा रही हैं। बस व अन्य वाहनों के साथ ट्रेनों में भी भारी भीड़ देखी जा रही है। मैनपुरी में दो पैसेंजर और एक एक्सप्रेस संचालित होती है। शाम करीब 6 बजे पहुंची शिकोहाबाद कासगंज पैसेंजर में सीट पाने के लिए यात्रियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ट्रेन की बोगी में प्रवेश के लिए जमकर धक्का मुक्की हुई। बोगी के अंदर भी बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो लोग इधर-उधर लटकते हुए और खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर हुए।

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