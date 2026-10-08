VIDEO: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सपा-कांग्रेस का प्रदर्शन, हथकड़ी लगाकर निकाला जुलूस

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मैनपुरी में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जेल चौराहे से जिला मुख्यालय तक कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। जेल चौराहे से शुरू हुआ प्रदर्शन जिला मुख्यालय तक पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारे लगाते हुए चल रहे थे। प्रदर्शन में एक व्यक्ति को ज्ञानेश कुमार के रूप में प्रदर्शित किया गया। उसके हाथों में हथकड़ी बांधकर कार्यकर्ता उसे जुलूस में जिला मुख्यालय तक लेकर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी महिला सभा की कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुईं। महिला कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रगान गाया गया। इस दौरान सपा और कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे।

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