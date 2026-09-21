{"_id":"6ab125407e8d73376108834c","slug":"video-roadways-bus-runs-over-motorcyclist-youth-dies-on-spot-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रोडवेज बस ने राैंदा बाइक सवार, युवक की माैके पर ही माैत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र में एक रोडवेज बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

... और पढ़ें