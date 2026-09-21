Mainpuri News: गांव भनऊ में किशोरी को सांप ने डसा, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

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बिछवां। थाना क्षेत्र के गांव भनऊ में रविवार सुबह एक 10 वर्षीय किशोरी को सर्प ने डस लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजन अलीपुर झाड़फूंक के लिए ले गए। कोई असर नहीं हुआ तो जिला अस्पताल ले गए, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गांव भनऊ निवासी महाराज सिंह उर्फ प्रवीन कुमार लोधी की 10 वर्षीय पुत्री टिंकल उर्फ आराध्या रविवार को घर के एक कमरे में अनाज की कोठरी के पास सामान लेने गई थी। अंधेरा होने की वजह से उसे सर्प ने डस लिया। उसने परिजन को बताया कि उसे किसी ने काट लिया है। जब उसे नींद आने लगी और वह लेट गई तो परिजन उसे अलीपुर ले गए। वहां परिजन ने झाड़फूंक का सहारा लिया। उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लेकर आए। वहां पर डॉक्टरों ने टिंकल को मृत घोषित कर दिया।