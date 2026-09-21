Mainpuri News: कूड़ा फेंकने के विवाद में युवक पर हमला
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:28 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:28 PM IST
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मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के गांव भोजपुरा में कूड़ा फेंकने के विवाद में एक युवक पर हमला किया गया। खेत पर जाते समय घेरकर पीटा गया। पुलिस ने घायल का मेडिकल कराने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। गांव भोजपुरा निवासी देवेंद्र सिंह ने बताया कि 14 सितंबर को घर पर कूड़ा फेंकने पर गांव के रहने वाले अरविंद की पत्नी से विवाद हो गया था। तभी से वह लोग रंजिश मान बैठे। रविवार सुबह करीब सात बजे खेत पर जा रहे थे। तभी अरविंद, ओसपाल, अनार सिंह, आनंद, उत्कर्ष और उदित ने घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से पीटने लगे। संवाद
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