Mainpuri News: यूपीआई एमडीआर शुल्क पर पुनर्विचार के लिए दिया ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Mon, 21 Sep 2026 11:08 PM IST
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मैनपुरी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी को सौंपा। यह ज्ञापन 15 अक्तूबर 2026 से यूपीआई पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क के संबंध में दिया। मंडल ने इस शुल्क से छोटे और फुटकर व्यापारियों को होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों पर पुनर्विचार की मांग की। इस मौके पर प्रांतीय उपाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा, जिला अध्यक्ष धीरूभाई राठौर, जिला कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता, नगर अध्यक्ष नीरज बैजल, महामंत्री उत्तम गुप्ता, संजय जैन आदि मौजूद रहे।
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