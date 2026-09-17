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VIDEO: मंडलीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कई जिलों के खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग

Arun Parashar

Updated Thu, 17 Sep 2026 04:15 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 04:15 PM IST







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मैनपुरी में माध्यमिक विद्यालयीय मंडलीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आदर्श राष्ट्रीय आवासीय विद्यालय में किया जा रहा है। इसमें मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा की बालक व बालिकाओं की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन डॉ. अशोक कुमार ने किया। ... और पढ़ें

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