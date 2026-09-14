महोबा: पैरोल पर आए उम्रकैद के कैदी ने त्रिशूल से गोदकर की पत्नी की हत्या

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महोबा जिले के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 10 माह की नातिन की हत्या के जुर्म में सतना जेल से पैरोल पर बाहर आए उम्रकैद के सजायाफ्ता पति ने खाने में जहर मिलाने के शक में अपनी पत्नी की त्रिशूल से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद परिजनों को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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