फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Accused running online betting racket arrested

Mahoba News: ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार

Sun, 13 Sep 2026 11:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Accused running online betting racket arrested
महोबा। कोतवाली कुलपहाड़ पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से दो मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।
विज्ञापन

पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ऑनलाइन आईडी बनाकर अन्य सटोरियों के साथ मोबाइल के माध्यम से सट्टा खिलवा रहा है। आरोपी रेलवे स्टेशन कुलपहाड़ के पास मौजूद है। पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन व ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले व्यक्ति से प्राप्त 2,400 बरामद हुए। आरोपी ने अपना नाम रिजवान अहमद निवासी भटेवराखुर्द बताया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अलग-अलग ऑनलाइन वेबसाइटों से ग्राहकों को आईडी-पासवर्ड उपलब्ध कराकर ऑनलाइन सट्टा खिलाता था। ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए डिजिटल क्वाइंस दिए जाते थे।
विज्ञापन

धनराशि का लेन-देन ऑनलाइन और ऑफलाइन किया जाता था। सट्टे में ग्राहक के जीतने पर डिजिटल क्वाइंस के बदले भारतीय मुद्रा में धनराशि का भुगतान किया जाता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी अवधेश कुमार मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा खिलाने में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed