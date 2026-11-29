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महराजगंज: हर बूथ पर 140 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान-2027 के तहत प्रत्येक बूथ पर औसतन 140 नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शनिवार को मंडलायुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर इन्द्र विक्रम सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने 18 से 19 वर्ष के युवाओं और महिला मतदाताओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने पर जोर दिया।
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