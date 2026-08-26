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नेपाल में बाढ़ की सूचना से महराजगंज में बढ़ी सतर्कता
महराजगंज। नेपाल के रसुवा जिले के टिमुरे क्षेत्र में अचानक अत्यधिक जलप्रवाह आने से भोटेकोशी नदी में बाढ़ की स्थिति की सूचना के बाद महराजगंज प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने गंडक नदी के जलस्तर पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। नदी तटीय और निचले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तहसील प्रशासन, राजस्व, पुलिस और एसडीआरएफ को आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आपात स्थिति में 1077 पर संपर्क किया जा सकता है।
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