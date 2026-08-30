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Maharajganj News: पड़ोस के बच्चों की जिद पर उन्हें घुमाने निकला था जावेद

Sun, 30 Aug 2026 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:13 AM IST
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Javed had taken the neighborhood children out for a ride at their insistence.
फरेंदा। आनंदनगर के वार्ड नंबर तीन पंचशीलनगर में एक साथ दो जनाजे उठे तो लोगों के कलेजा दहल गया। परिजन ही नहीं हर किसी की आंख नम थी। ग्रामीण बार-बार यही अफसोस जताते हुए कह रहे थे कि काश दोनों ने घूमने की जिद न की होती तो शायद आज सलामत होते।
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जानकारी के अनुसार, फरेंदा कस्बा से कुछ दूर शुक्रवार की रात में एक भयानक हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली। एक साथ दो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पड़ोस के रहने वाला जावेद (28) गोरखपुर के नगर निगम में संविदा पर सफाई कर्मचारी था। वह शाम को करीब आठ बजे गोरखपुर से लौटा तो पड़ोस के ही फरहान (16) के साथ उसकी बहन परी (14) स्कूटी से घुमाने की जिद जिद करने लगे।
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युवक दोनों को स्कूटी पर बैठा कर बनकटी की तरफ घुमाने निकल गया। घुमते हुए करीब दो किलोमीटर आगे बनकटी अस्पताल के सामने पहुंचा। यहीं पर दूसरे लेन पर जाने को मुड़ा था कि तेज रफ्तार से आ रही कार ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में जावेद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वही भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया्। परी की आंखों के सामने पड़ोसी की मौत व भाई को तड़पता देखा तो वह बदहवास हो उठी।
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