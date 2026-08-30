फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Pankaj Chaudhary listened to people's grievances during the public hearing and assured them of a resolution.

Maharajganj News: जनसुनवाई में पंकज चौधरी ने सुनी समस्याएं लोगों को समाधान कराने का दिया आश्वासन

Sun, 30 Aug 2026 02:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
Pankaj Chaudhary listened to people's grievances during the public hearing and assured them of a resolution.
जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्या सुनते केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी। 
महराजगंज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के आवास स्थित कैंप कार्यालय पर शनिवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखीं। इस मौके पर पंकज चौधरी ने लोगों की बात सुनीं और संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर नियमानुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर समाधान का भरोसा दिलाया।
विज्ञापन

जनसुनवाई के दौरान क्षेत्रीय लोग अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं को लेकर कैंप कार्यालय पहुंचे। किसी ने सड़क, बिजली, पानी और जलनिकासी की समस्या रखी तो किसी ने राजस्व, पुलिस, पेंशन, आवास, राशन तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें एवं मांगें सामने रखीं। लोगों ने अपने क्षेत्र की विकास संबंधी जरूरतों से भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को अवगत कराया।
विज्ञापन

पंकज चौधरी ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान कराना जनप्रतिनिधियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। पात्र लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed