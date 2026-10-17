महराजगंज: अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन

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महराजगंज में शनिवार को सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर न्यायिक कार्य से विरत रहकर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्रा और प्रभारी महामंत्री रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल और प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया।

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