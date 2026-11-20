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जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने बुधवार को नवीन मंडी में संचालित पांच धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर खरीद की प्रगति और किसानों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने खाद्य विभाग के चार और नेफेड के एक केंद्र पर व्यवस्थाएं देखीं। इस दौरान अमरुतियां निवासी किसान अम्बरीश कुमार पटेल का 42 क्विंटल धान तौला जा रहा था।

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