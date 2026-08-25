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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Crowd of patients in OPD

ओपीडी में मरीजों की भीड़

Sandeep Kumar Mishra संदीप कुमार मिश्र
Updated Tue, 25 Aug 2026 09:36 PM IST
Crowd of patients in OPD
जिला अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की भीड़ देखने को मिली। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सर्दी ,खांसी, बुखार ,उल्टी से ग्रसित दिखे। डॉक्टर पवन कुमार सिंह ने बताया कि मौसम बदलने से सर्दी बुखार की चपेट में लोग आ रहे है, इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी ,स्वच्छ भोजन करना चाहिए।
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