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जिला अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की भीड़ देखने को मिली। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सर्दी ,खांसी, बुखार ,उल्टी से ग्रसित दिखे। डॉक्टर पवन कुमार सिंह ने बताया कि मौसम बदलने से सर्दी बुखार की चपेट में लोग आ रहे है, इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी ,स्वच्छ भोजन करना चाहिए।

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