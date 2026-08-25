पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघ का डीएम कार्यालय पर धरना

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अनियमित जमा योजनाओं में ठगी के शिकार जमाकर्ताओं को उनकी धनराशि वापस दिलाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर ठगी के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। धरने के बाद पीड़ितों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा

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