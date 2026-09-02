Maharajganj News: जन्म प्रमाणपत्र की अनिवार्यता समाप्त सामान्य शपथपत्र से भी मिलेगा प्रवेश

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बदले प्रावधान से जिले के करीब 21 हजार छात्र-छात्राओं का यू-डायस पोर्टल पर डाटा फीड करने में भी तेजी आने की उम्मीद है। जनपद में 278 माध्यमिक स्कूलों का संचालन है। सत्र प्रारंभ हुए चार माह बीत चुके हैं लेकिन जिले में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का विवरण अभी यू-डायस पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सका है। डीआईओएस ऑफिस के मुताबिक 21 हजार छात्र-छात्राओं की फीडिंग अधूरी है। जीएसवीएस इंटर कालेज प्रधानाचार्य धनंजय सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों के पास जन्म प्रमाणपत्र या आधार उपलब्ध न होने और अभिलेखों में खामियां होने से पोर्टल पर विवरण दर्ज करने में दिक्कत हो रही थी। इससे प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का वास्तविक आंकड़ा भी पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पा रहा था। नए निर्देश के अनुसार जन्म प्रमाणपत्र के अभाव में अभिभावक के सामान्य शपथपत्र के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके अलावा अस्पताल या एएनएम पंजिका में दर्ज जन्मतिथि, ग्राम पंचायत या नगर निकाय की जन्म-मृत्यु पंजिका का रिकॉर्ड भी जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्य किया गया है।

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महराजगंज। जन्म प्रमाणपत्र की अनिवार्यता माध्यमिक स्कूलों के प्रवेश में समाप्त कर दी गई है। जन्म का रिकॉर्ड न होने के कारण अब प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सामान्य शपथ पत्र के आधार पर भी दाखिला देने की अनुमति दे दी है।