Lakhimpur Kheri News: सिपाही से दरोगा बने पहाड़ापुर सवारन के विमल

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बिजुआ। पहाड़ापुर सवारन गांव निवासी विमल कुमार सिपाही से दरोगा बन गए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नियुक्ति-पत्र दिया। विमल के पिता संतोष कुमार किसान हैं। खेती से परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सीमित संसाधनों में पढ़ाई कर विमल ने वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पास की और सिपाही बने। वर्तमान में उनकी तैनाती बलरामपुर में थी। ड्यूटी के साथ समय निकालकर उन्होंने दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी की और पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की। बेटे की कामयाबी पर पिता संतोष भावुक हो उठे। संवाद