लखीमपुर खीरी: संदिग्ध हालात में रिटायर्ड दरोगा की मौत, पुलिस ने पुत्र को हिरासत में लिया

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लखीमपुर खीरी के गोला क्षेत्र में शनिवार सुबह सेवानिवृत्त दरोगा हरपाल सिंह (70) का शव घर के पास मिला। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। सीसीटीवी फुटेज में मानसिक मंदित पुत्र मनोज कुमार उन्हें पीटता दिखा। पुलिस ने मनोज को हिरासत में लिया है। सीओ गोला जितेंद्र परिहार ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

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