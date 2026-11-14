कुशीनगर: विराट दंगल में देशभर के पहलवानों ने दिखाए दमखम

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लक्ष्मी पूजा के अवसर पर टेकुआटार के फुरसतपुर चौराहे पर मेला और विराट दंगल प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब समेत विभिन्न क्षेत्रों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। रोमांचक मुकाबलों में देवरिया के पिंटू, हाटा के सत्येंद्र और देवतहा के तूफानी समेत कई पहलवानों ने जीत दर्ज की।

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