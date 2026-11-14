Kushinagar News: छठ का प्रसाद लाने का वादा कर मायके गईं श्रीमंती, अब कभी नहीं लौटेंगी

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श्रीमंती देवी के परिवार पर पहले से ही दुखों का पहाड़ टूट चुका था। उनके पति कपिल देव मिश्रा के कुछ वर्ष पहले ट्रेन हादसे में दोनों पैर कट गए थे। इसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी श्रीमंती के कंधों पर आ गई थी। वह घर चलाने से लेकर परिवार की जरूरतों तक का ध्यान रखती थीं। पति की देखभाल और बच्चों की जिम्मेदारी भी वही संभालती थीं।पत्नी की मौत से टूट चुके दिव्यांग कपिल देव मिश्रा ने रुंधे गले से कहा कि पहले से ही जिंदगी मुश्किलों में गुजर रही थी। किसी तरह परिवार का खर्च चल रहा था। पत्नी ही उनकी बैसाखी और जीवन का सहारा थीं। अब उनके चले जाने से परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठेगी, यह समझ में नहीं आ रहा है।श्रीमंती के दो बेटे हैं। बड़े बेटे रूपेश की शादी हो चुकी है। मां की असमय मौत से पूरा परिवार सदमे में है। छठ पर्व पर जिस घर में खुशियों और उल्लास का माहौल होना चाहिए था, वहां मातम पसरा है। दोनों बेटे मां के लौटने और उनके हाथों से छठ का प्रसाद खाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब उनकी यादें ही परिवार का सहारा रह गई हैं।