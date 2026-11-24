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कुशीनगर: शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग के साथ वनवे व्यवस्था लागू

अनुराग रंजन

Updated Tue, 24 Nov 2026 05:04 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 05:04 PM IST







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शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग और वनवे व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन सोमवार को लगने वाले जाम से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। अवकाश के बाद कार्यालय खुलते ही सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। सुभाष चौक, तिलक चौक, धर्मशाला रोड, छावनी और कोतवाली रोड पर दिनभर वाहनों की कतार लगी रहती है ... और पढ़ें

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