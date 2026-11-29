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- रवींद्रनगर स्थित जिला स्टेडियम में आयोजित मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शनिवार को हुआ समापनपडरौना। रवींद्रनगर स्थित जिला स्टेडियम में आयोजित मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। दूसरे और अंतिम दिन जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कुशीनगर की टीम ने 961 अंक हासिल कर मंडल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं, 531 अंकों के साथ गोरखपुर दूसरे और 479 अंकों के साथ देवरिया तीसरे स्थान पर रहा। महाराजगंज की टीम 317 अंक हासिल कर चौथे स्थान पर रही।जूनियर वर्ग के बालक वर्ग में गोरखपुर के पंकज चौहान और बालिका वर्ग में देवरिया की आतिया व्यक्तिगत चैंपियन बनीं। दोनों खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी और विजेता टीमें अब वाराणसी में आयोजित होने वाली राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगी।प्रतियोगिता के अंतिम दिन दौड़, लंबीकूद, ऊंचीकूद, गोलाक्षेपण, चक्रक्षेपण, खो-खो, कबड्डी, सेपक टकरा, शतरंज और रिले रेस सहित विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की गईं। 100 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में गोरखपुर के पंकज चौहान और बालिका वर्ग में देवरिया की आतिया प्रथम रहीं। 200 मीटर दौड़ में कुशीनगर के प्रिंस और गोरखपुर की अंजलि ने बाजी मारी। 400 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में कुशीनगर के प्रिंस और बालिका वर्ग में कुशीनगर की जूही अव्वल रहीं। वहीं, 600 मीटर दौड़ में महाराजगंज के आकाश साहनी और देवरिया की आतिया ने पहला स्थान हासिल किया।लंबीकूद में देवरिया के आदित्य और गोरखपुर की लक्ष्मी, जबकि ऊंचीकूद में गोरखपुर के अंश और महाराजगंज की विपाशा प्रथम रहे। गोलाक्षेपण में गोरखपुर के पंकज और देवरिया की आतिया ने पहला स्थान प्राप्त किया। चक्रक्षेपण में देवरिया के शुभम और गोरखपुर की साक्षी अपने-अपने वर्ग में अव्वल रहीं।टीम स्पर्धाओं में खो-खो के बालक और बालिका दोनों वर्गों में गोरखपुर की टीम विजेता रही। सेपक टकरा (किक वॉलीबॉल) के बालक वर्ग में कुशीनगर और बालिका वर्ग में देवरिया की टीम ने बाजी मारी। कबड्डी के बालक वर्ग में कुशीनगर और बालिका वर्ग में महाराजगंज की टीम विजेता बनी। शतरंज के दोनों वर्गों में देवरिया के खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की। रिले रेस के बालक और बालिका दोनों वर्गों में गोरखपुर की टीम प्रथम रही।प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि सांसद विजय कुमार दुबे, सदर विधायक मनीष जायसवाल, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गोंड, हाटा विधायक मोहन वर्मा, एडी बेसिक संगीता सिंह और देवरिया के बीएसए डॉ. रामजियावन मौर्य ने विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अंत में बीएसए अनिल कुमार सिंह ने अतिथियों के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन रवींद्र नारायण पांडेय ने किया।प्रतियोगिता का आयोजन खेल सचिव एवं बीईओ डॉ. प्रभात चंद राय, कोषाध्यक्ष एवं बीईओ रजनीश कुमार द्विवेदी तथा बीईओ राजकिशोर सिंह और अगनित कुमार गोंड की देखरेख में हुआ। मंडलीय व्यायाम शिक्षक अनिल मिश्र के नेतृत्व में ब्लॉक व्यायाम शिक्षक अमित श्रीवास्तव, नवनीत तिवारी और धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य शिक्षकों ने विभिन्न स्पर्धाओं का संचालन किया।इस दौरान राजेश शुक्ल, अविनाश शुक्ल, दिलीप पांडेय, राजेंद्र सिंह, इंद्रजीत मणि त्रिपाठी, नीरज बंका, अजीताभ तिवारी, अनिरुद्ध त्रिपाठी, महेश कर्णधार, कुंजेश्वर सिंह, अमरदीप शुक्ल, तारकेश्वर शुक्ल, दुर्गेश त्रिपाठी, रामगति प्रजापति, शरद गुप्त, आशीष मिश्र और अरुण राव आदि मौजूद रहे।