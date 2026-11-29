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गोलाघाट पर पुल निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और सेवरही विधायक डॉ. असीम कुमार राय ने पुल निर्माण के लिए पूजन-अर्चन किया। इस पुल के बनने से करीब एक लाख की आबादी को आवागमन में राहत मिलेगी। साथ ही नदी के उस पार बसे गांवों के लोगों का आना-जाना सुगम होगा। क्षेत्रीय लोग लंबे समय से यहां पुल निर्माण की मांग कर रहे थे।

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