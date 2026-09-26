{"_id":"6ab7ae3d65092aabea09c5f0","slug":"video-the-body-of-12-year-old-neha-was-exhumed-two-days-later-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"दो दिन बाद कब्र से निकाला गया था 12 वर्षीय नेहा का शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रामपुर भाठ गांव में 12 वर्षीय नेहा की मौत के मामले में शुक्रवार की शाम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। बीते बुधवार को दफनाए गए नेहा के शव को एसडीएम पडरौना न्यायिक सर्वेश कुमार सिंह की मौजूदगी में कब्र से बाहर निकलवाया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की गई। इस दौरान नेहा के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। परिजन रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं।

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