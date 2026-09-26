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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Narayani River surging, alert issued for embankments; flood threat to a dozen villages in Khadda.

यूपी: नारायणी नदी में उफान, बांधों पर अलर्ट; खड्डा के दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा, लाउडस्पीकर से मुनादी

Sat, 26 Sep 2026 02:51 PM IST
Rohit Singh संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Published by: Rohit Singh Updated Sat, 26 Sep 2026 02:51 PM IST
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Narayani River surging, alert issued for embankments; flood threat to a dozen villages in Khadda.
बढ़ा जलस्तर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
 नारायणी (गंडक) नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नेपाल में भारी बारिश के चलते नदी में 2 लाख 80 हजार क्यूसेक डिस्चार्ज हो गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर बांधों की निगरानी बढ़ा दी है और तटवर्ती गांवों को सतर्क कर दिया है।
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खड्डा विकास खंड के नदी पार के मरचहवा, बसंतपुर, शिवपुर, हरिहरपुर, नरायनपुर, महदेवा आदि गांवों के निचले हिस्सों में तेजी से पानी भर रहा है। मंदिर-मस्जिद के लाउडस्पीकर से अलर्ट किया जा रहा है। एपी बंधे पर जवाही दयाल के पास एक ठोकर का नोज धंसने से खतरा बढ़ गया है।
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