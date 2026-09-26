यूपी: नारायणी नदी में उफान, बांधों पर अलर्ट; खड्डा के दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा, लाउडस्पीकर से मुनादी
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Published by: Rohit Singh Updated Sat, 26 Sep 2026 02:51 PM IST
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नारायणी (गंडक) नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नेपाल में भारी बारिश के चलते नदी में 2 लाख 80 हजार क्यूसेक डिस्चार्ज हो गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर बांधों की निगरानी बढ़ा दी है और तटवर्ती गांवों को सतर्क कर दिया है।
खड्डा विकास खंड के नदी पार के मरचहवा, बसंतपुर, शिवपुर, हरिहरपुर, नरायनपुर, महदेवा आदि गांवों के निचले हिस्सों में तेजी से पानी भर रहा है। मंदिर-मस्जिद के लाउडस्पीकर से अलर्ट किया जा रहा है। एपी बंधे पर जवाही दयाल के पास एक ठोकर का नोज धंसने से खतरा बढ़ गया है।
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खड्डा विकास खंड के नदी पार के मरचहवा, बसंतपुर, शिवपुर, हरिहरपुर, नरायनपुर, महदेवा आदि गांवों के निचले हिस्सों में तेजी से पानी भर रहा है। मंदिर-मस्जिद के लाउडस्पीकर से अलर्ट किया जा रहा है। एपी बंधे पर जवाही दयाल के पास एक ठोकर का नोज धंसने से खतरा बढ़ गया है।
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