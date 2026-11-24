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कुशीनगर: युवाओं और नवविवाहित महिलाओं के नाम प्राथमिकता से मतदाता सूची में जोड़ें- मंडलायुक्त

अनुराग रंजन

Updated Tue, 24 Nov 2026 04:07 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 04:07 PM IST







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मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं और विवाह के बाद दूसरे क्षेत्र में आईं नवविवाहित महिलाओं के नाम प्राथमिकता से जोड़े जाएंगे। मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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