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कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. रीना मालवीय ने कहा कि नशा गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक समस्या है। युवाओं के संकल्प और जागरूकता से देश को नशामुक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन नंबर 14446 की जानकारी देते हुए जरूरतमंदों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। विज्ञापन

डॉ. विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि नशा व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। वहीं, डॉ. सुभाष चंद्र ने युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर चिंता जताई और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. रीना मालवीय ने कहा कि नशा गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक समस्या है। युवाओं के संकल्प और जागरूकता से देश को नशामुक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन नंबर 14446 की जानकारी देते हुए जरूरतमंदों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।डॉ. विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि नशा व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। वहीं, डॉ. सुभाष चंद्र ने युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर चिंता जताई और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।

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कसया। बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की ओर से नशामुक्त भारत अभियान के तहत पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें एनएसएस स्वयंसेवकों समेत 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में राष्ट्रवी ने प्रथम, अनुराधा गुप्ता ने द्वितीय और शीतल पटेल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।