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वक्फ संख्या-38 के मुतवल्ली जीएम खान की मौजूदगी में खैर मकतब में हुए कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रधानाचार्य नीलोफर उस्मानी ने किया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने खैर साहब के मकबरे पर पहुंचकर फातिहा पढ़ी।बेगम खैर इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य मुस्लिमा खातून ने कहा कि जिस समय खैर इंटर कॉलेज और बेगम खैर इंटर कॉलेज की स्थापना हुई, उस दौर में शिक्षण संस्थानों की संख्या काफी कम थी। खासकर शोषित और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा हासिल करना कठिन था। ऐसे समय में अबुल खैर ने अपनी निजी कमाई से बिना किसी बाहरी सहयोग के दोनों विद्यालयों की स्थापना की और बेहतर भवनों के साथ उनका संचालन शुरू कराया। उनका यह प्रयास समाज के वंचित वर्गों तक शिक्षा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा।इस दौरान अयूब अहमद मुशाहिदी, ओबैदुर्रहमान, सैयद अजमत, मो. आरिफ, कामिल, अंजुम परवीन, अलका पांडेय, शबाना अंजुम, रीता देवी, खालिदा परवीन, आरिफा खातून, नुसरत फात्मा और सावित्री उपाध्याय मौजूद रहीं।