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किया कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, जिससे विपक्षी दल घबराए हुए हैं। सपा और कांग्रेस के घोषणा पत्रों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को पता है कि उसकी सरकार नहीं बनने वाली, इसलिए वह कुछ भी घोषणा कर सकता है।

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