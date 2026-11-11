कुशीनगर: किसानों के मुआवजे पर अटका गोलाघाट पुल का निर्माण फिर शुरू

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कुशीनगर के पिपराघाट स्थित गोलाघाट में बांसी नदी पर बन रहे पक्के पुल का निर्माण किसानों के मुआवजे की मांग के चलते दोबारा शुरू हो गया है। सोमवार को किसानों ने अपनी जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर काम रुकवा दिया था। मंगलवार को तहसीलदार की ओर से गठित राजस्व विभाग की चार सदस्यीय टीम ने गांव पहुंचकर जमीन की पैमाइश की और किसानों को सकारात्मक आश्वासन दिया। इसके बाद किसान निर्माण कार्य जारी रखने पर सहमत हो गए।

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