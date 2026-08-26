हत्या के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित, एसपी ने किया दौरा

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थाना मंझनपुर क्षेत्र अंतर्गत राम वन गमन मार्ग के पास एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति की हत्या कर शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना मंझनपुर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। घटना स्थल का उच्चाधिकारी गणों द्वारा निरीक्षण किया गया है। तहरीर प्राप्त कर थाना मंझनपुर में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। घटना के अनावरण के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है।

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