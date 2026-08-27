Kaushambi News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:35 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंकुर शुक्ला की अध्यक्षता में यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डायट मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही उनसे बच्चों से माफी मांगते हुए पद से इस्तीफा देने की मांग की।
धरना स्थल पर जिला कांग्रेस कार्यालय प्रभारी हेमंत रावत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह आज बीएचयू मेडिकल कॉलेज पानी में डूबा हुआ है, यह इस बात का उदाहरण है कि सरकार बच्चों के भविष्य को पानी में डुबो रही है।
इस अवसर पर सर्वश्री उपाध्यक्ष सचिन शुक्ला, विभव पांडे, सूर्यकांत मिश्रा, अभिषेक जायसवाल, नौशे आलम, सुमित कुमार मौर्य, धर्मेंद्र मौर्य, धीरेंद्र मौर्य, ज्ञान मौर्य, महेश मौर्य, जीतू पासी, चंद पासी, गोलू मौर्य, संतोष प्रजापति, शिव पासी, नंद महाराज, अश्वनी शर्मा, नरेश तिवारी, तिलक सिंह और राजबहादुर पासी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
धरना स्थल पर जिला कांग्रेस कार्यालय प्रभारी हेमंत रावत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह आज बीएचयू मेडिकल कॉलेज पानी में डूबा हुआ है, यह इस बात का उदाहरण है कि सरकार बच्चों के भविष्य को पानी में डुबो रही है।
विज्ञापन
इस अवसर पर सर्वश्री उपाध्यक्ष सचिन शुक्ला, विभव पांडे, सूर्यकांत मिश्रा, अभिषेक जायसवाल, नौशे आलम, सुमित कुमार मौर्य, धर्मेंद्र मौर्य, धीरेंद्र मौर्य, ज्ञान मौर्य, महेश मौर्य, जीतू पासी, चंद पासी, गोलू मौर्य, संतोष प्रजापति, शिव पासी, नंद महाराज, अश्वनी शर्मा, नरेश तिवारी, तिलक सिंह और राजबहादुर पासी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
विज्ञापन