Kaushambi News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन

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धरना स्थल पर जिला कांग्रेस कार्यालय प्रभारी हेमंत रावत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह आज बीएचयू मेडिकल कॉलेज पानी में डूबा हुआ है, यह इस बात का उदाहरण है कि सरकार बच्चों के भविष्य को पानी में डुबो रही है।इस अवसर पर सर्वश्री उपाध्यक्ष सचिन शुक्ला, विभव पांडे, सूर्यकांत मिश्रा, अभिषेक जायसवाल, नौशे आलम, सुमित कुमार मौर्य, धर्मेंद्र मौर्य, धीरेंद्र मौर्य, ज्ञान मौर्य, महेश मौर्य, जीतू पासी, चंद पासी, गोलू मौर्य, संतोष प्रजापति, शिव पासी, नंद महाराज, अश्वनी शर्मा, नरेश तिवारी, तिलक सिंह और राजबहादुर पासी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।