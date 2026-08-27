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Kaushambi News: बाग में युवक की मौत के मामले में बिसरा सुरक्षित

Thu, 27 Aug 2026 02:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:34 AM IST
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Viscera preserved in the case of the youth's death in the orchard.
कोखराज थाना क्षेत्र के रोही स्थित बाग में आम के पेड़ के नीचे मिले प्रद्युम्न सोनकर (29) के शव के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद बिसरा सुरक्षित कर प्रयोगशाला भेजा गया है। मंगलवार देर रात परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
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अमहा निवासी प्रद्युम्न टैपो चलाने के साथ रोही में बेर, आम और नींबू के बाग की रखवाली करता था। मंगलवार सुबह खेत की ओर जा रहे लोगों ने बाग से करीब 200 मीटर दूर आम के पेड़ के नीचे उसका शव देखा था। सूचना पर कोखराज पुलिस, भरवारी चौकी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए थे।
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परिजनों ने मौत को हत्या बताते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। चर्चा है कि दो दिन पहले पड़ोसी गांव के एक परिवार से युवक का विवाद हुआ था। उस पर महिला से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी।
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सीओ सिराथू सतेंद्र तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव का बिसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा गया है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शराब और गांजा सेवन की बात करने की भी बात सामने आई है।
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