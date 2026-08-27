Kaushambi News: सीडीआर-कैमरे खंगाल रही पुलिस, संदिग्धों से भी पूछताछ

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सिर काटकर की गई सनसनीखेज हत्या के खुलासे के लिए गठित तीन पुलिस टीमें सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और संदिग्धों से पूछताछ के सहारे कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। विज्ञापन

पुलिस शकील के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) खंगाल चुकी है। साथ ही घर से निकलने, मेडिकल स्टोर पहुंचने और वहां से आगे जाने तक के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने में जुटी है। लेकिन, अब तक हत्या की गुत्थी को सुलझाने वाले सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं। सिर काटकर की गई सनसनीखेज हत्या के खुलासे के लिए गठित तीन पुलिस टीमें सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और संदिग्धों से पूछताछ के सहारे कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं।पुलिस शकील के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) खंगाल चुकी है। साथ ही घर से निकलने, मेडिकल स्टोर पहुंचने और वहां से आगे जाने तक के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने में जुटी है। लेकिन, अब तक हत्या की गुत्थी को सुलझाने वाले सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं।

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कोतवाली क्षेत्र के समदा वार्ड नंबर-12 शहीद सोहन लाल नगर निवासी शकील उर्फ राशिद (40) हत्याकांड में पुलिस लगातार जांच कर रही है। लेकिन, 24 घंटे बाद भी कोई ऐसा सुराग जो हत्यारों तक पुलिस को पहुंचा सके, हाथ नहीं लग सका है।