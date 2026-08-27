Kaushambi News: दहेज हत्या के आरोपी पति और सास गिरफ्तार

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पुलिस ने दोनों को भौतर मोड़ जीटी रोड के पास से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया। इसी अभियान के तहत पुलिस ने वर्ष 2017 के लूट के मामले में वांछित एक वारंटी को भी गिरफ्तार किया है।पुलिस के अनुसार फतेहपुर जनपद के किशनपुर थाना क्षेत्र निवासी प्रभादेवी ने 25 अगस्त को सैनी थाने में तहरीर दी थी। बताया कि उनकी बेटी की शादी अप्रैल 2025 में अजुहा नगर के वार्ड नंबर एक, भौतर निवासी रोहित पुत्र रामप्रसाद के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए विवाहिता से मारपीट और प्रताड़ित करते थे।24 अगस्त को ससुरालवालों ने उसकी बेटी की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया। तहरीर के आधार पर सैनी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर घटना की जांच शुरू की और पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए आरोपी पति रोहित और सास मंजूदेवी को गिरफ्तार कर लिया।