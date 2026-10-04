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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सपा ने खोला मोर्चा, केस दर्ज करने की मांग

विनोद सिंह

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:24 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:24 PM IST







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मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर सपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन का एलान किया है। जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव ने वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। ... और पढ़ें

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