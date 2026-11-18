{"_id":"6afd636b62471e837408fb83","slug":"video-16-to-20-week-old-fetus-found-in-a-drain-police-have-launched-an-investigation-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नाली में पड़ा मिला 16 से 20 सप्ताह का भ्रूण, जांच में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: नाली में पड़ा मिला 16 से 20 सप्ताह का भ्रूण, जांच में जुटी पुलिस
कासगंज। रेलवे रोड स्थित आजाद नगर की गली में बुधवार सुबह नाली में एक भ्रूण का शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को नाली से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र ने बताया कि पुलिस को बुधवार सुबह सूचना मिली कि आजाद नगर वाली गली के पास नाली में एक नवजात शिशु का शव पड़ा है। इस पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान नाली में करीब 16 से 20 सप्ताह का भ्रूण मिला। भ्रूण के कुछ अंग विकसित अवस्था में थे। पुलिस को आशंका है कि किसी महिला ने भ्रूण को नाली में फेंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।