{"_id":"6afd636b62471e837408fb83","slug":"video-16-to-20-week-old-fetus-found-in-a-drain-police-have-launched-an-investigation-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नाली में पड़ा मिला 16 से 20 सप्ताह का भ्रूण, जांच में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कासगंज। रेलवे रोड स्थित आजाद नगर की गली में बुधवार सुबह नाली में एक भ्रूण का शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को नाली से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र ने बताया कि पुलिस को बुधवार सुबह सूचना मिली कि आजाद नगर वाली गली के पास नाली में एक नवजात शिशु का शव पड़ा है। इस पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान नाली में करीब 16 से 20 सप्ताह का भ्रूण मिला। भ्रूण के कुछ अंग विकसित अवस्था में थे। पुलिस को आशंका है कि किसी महिला ने भ्रूण को नाली में फेंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है

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