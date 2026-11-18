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छिछौरा -कासगंज मार्ग से तैयबखान की ओर जाने वाली सड़क काफी समय से जर्जर है। वहीं खेडियापुल से सियपुर की ओर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने से लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती है। बढवारी निवासी महेश कुमार ने बताया कि बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध होने से लोगों को आने-जाने में परेशानी नहीं होगी।सड़क खराब होने से दोपहिया और चारपहिया वाहनों से आने-जाने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है। गड्ढों के बीच से निकलने में दोपहिया वाहन अनियंत्रित होकर फिसल जाते है। इससे लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं। सड़क निर्माण होने के बाद गांवों का संपर्क मार्ग बेहतर हो जाएगा।इससे किसानों को अपनी उपज मंडी तक पहुंचाने, विद्यार्थियों को स्कूल जाने और मरीजों को अस्पताल ले जाने में आसानी होगी। इसके अलावा आसपास के गांवों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। लोक निर्माण विभाग की ओर से 19.50 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। संवाद