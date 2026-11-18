Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:31 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:31 PM IST
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जयंती
दोपहर 1 बजे जिला कांग्रेस कमेटी के गांधी मूर्ति स्थित कैंप कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जाएगी।
श्रीराम कथा-
दोपहर 1 बजे तीर्थनगरी के गांव पटकियां में श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा।
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दोपहर 1 बजे जिला कांग्रेस कमेटी के गांधी मूर्ति स्थित कैंप कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जाएगी।
श्रीराम कथा-
दोपहर 1 बजे तीर्थनगरी के गांव पटकियां में श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा।