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दोपहर 1 बजे जिला कांग्रेस कमेटी के गांधी मूर्ति स्थित कैंप कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जाएगी।



श्रीराम कथा-

दोपहर 1 बजे तीर्थनगरी के गांव पटकियां में श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा।

जयंती