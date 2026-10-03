कानपुर: नवाबगंज थाना क्षेत्र की जागेश्वर मंदिर पुलिस चौकी के चारों तरफ जलभराव

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नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जागेश्वर मंदिर पुलिस चौकी जो कि आसाराम बापू आश्रम के ठीक पास में मैनावती मार्ग पर बनी हुई है। पुलिस चौकी के आसपास जलभराव हो गया है। जलभराव की वजह से इस चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शायद इसी वजह से शनिवार दोपहर को इस चौकी में ताला लटका मिला।

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