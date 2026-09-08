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कानपुर: मैनावती मार्ग पर जलभराव से परेशानी, गंगा-पांडु का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में संकट

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 08 Sep 2026 08:13 AM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 08:13 AM IST







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गंगा और पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से कानपुर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या बढ़ गई है। आम्रपाली बिहार क्षेत्र में मैनावती मार्ग पर पानी भरने से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। ... और पढ़ें

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