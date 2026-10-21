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कानपुर सेंट्रल के पास ट्रेनों से मोबाइल और सामान चुराने वाले दो शातिर गिरफ्तार

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 21 Oct 2026 03:25 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 03:25 PM IST







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सेंट्रल स्टेशन के पास ट्रेनों से यात्रियों के मोबाइल व सामान चुराने वाले दो शातिर चोरों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल बरामद किए गए हैं। ... और पढ़ें

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