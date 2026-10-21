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होमगार्ड भर्ती धांधली: कौन डकार गया लाखों रुपये, काउंटर बनी कार में हुई थी वसूली, पुलिस ने नहीं दिखाई बरामदगी

Wed, 21 Oct 2026 10:27 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 21 Oct 2026 10:27 AM IST
सार

Kanpur News: होमगार्ड भर्ती परीक्षा के मेडिकल में पास कराने के नाम पर हुई रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी डॉक्टर प्रदीप सक्सेना और महेश द्विवेदी जेल भेज दिए गए हैं, जबकि कार से रुपयों की बरामदगी न दिखा पाने के कारण पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में है। जांच में सामने आया है कि पुलिस लाइन में खड़ी एसयूवी कार को वसूली काउंटर बनाकर 40 से अधिक अभ्यर्थियों से लाखों रुपये कैश और यूपीआई के जरिए वसूले गए थे। 

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Kanpur Home Guard recruitment scam Who pocketed lakhs of rupees Extortion took place in car used as counter
कानपुर होमगार्ड भर्ती में धांधली का मामला - फोटो : amar ujala

कानपुर में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के मेडिकल में पास कराने के लिए ली जा रही रिश्वत प्रकरण में दो डॉक्टर प्रदीप सक्सेना और महेश द्विवेदी जेल चले गए। हालांकि, चालक की रिमांड कोर्ट ने मंजूर नहीं की। पुलिस उसके पास से रुपयों की बरामदगी नहीं दिखा सकी। ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आ गई है।


अधिकारियों की शुरुआती जांच में सामने आया कि मेडिकल कराने आए करीब 40 से अधिक अभ्यर्थियों से वसूली काउंटर बनी पुलिस लाइन में खड़ी एसयूवी कार में कैश और यूपीआई के माध्यम से लाखों रुपये लिए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वसूली की रकम कौन डकार गया।
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Kanpur Home Guard recruitment scam Who pocketed lakhs of rupees Extortion took place in car used as counter
कानपुर होमगार्ड भर्ती में धांधली का मामला - फोटो : अमर उजाला

चालक को निजी मुचलके पर छोड़ा गया
यह हाल तब है जब हंगामा होने पर कार्रवाई करते हुए होमगार्ड कमांडेंट की टीम ने कार चालक अजीत व एक अन्य को पकड़ा। उस वक्त अभ्यर्थियों ने चीख-चीखकर कहा था कि इसी कार में लाखों रुपये रखे हैं। इसके बाद भी रकम की बरामद नहीं दिखाई जा सकी। एसीपी कोतवाली अमित कुमार ने बताया कि चालक को निजी मुचलके पर छोड़ा गया है।

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होमगार्ड भर्ती के दौरान वसूली का आरोपी कार चालक अजीत - फोटो : amar ujala

कार की चेकिंग की गई, तो बैग भी गायब था
उससे पूछताछ कर शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। कैश कहां गया इसकी भी पूछताछ की जाएगी। होमगार्ड कमांडेंट प्रीति शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों ने बैग में रुपये होने की बात कही थी। हालांकि, जब दौड़ाकर आरोपियों को पकड़ा गया तब कार की खिड़की खुली थी। कार की चेकिंग की गई, तो बैग भी गायब था।

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वसूली का आरोपी डॉक्टर महेश द्विवेदी - फोटो : amar ujala

यूपीआई से इतनी घूस ली कि लिमिट खत्म हो गई
पुलिस की जांच में 5-6 यूपीआई खातों में रकम ट्रांसफर होने की बात सामने आई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि अनफिट करार दिए लोगों को पर्ची देकर कार के पास जाने को कहा जाता था। वहां पर डॉक्टरों की ओर से बताई गई मेडिकल में कमी के आधार पर रकम बताई जाती थी।

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वसूली का आरोपी डॉक्टर प्रवीण सक्सेना - फोटो : amar ujala

5-6 अन्य यूपीआई खातों में रकम मंगवाई
इस दौरान किसी से 15 तो किसी से 50 और एक लाख रुपये तक की मांग की गई। कई लोगों ने इधर-उधर से जुगाड़ कर रकम अपने मोबाइल पर मंगाई। बताया गया कि यूपीआई से इतनी रकम ली गई कि एमांउट क्रेडिट की लिमिट खत्म हो गई। इसके बाद चालक ने 5-6 अन्य यूपीआई खातों में रकम मंगवाई।

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